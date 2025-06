Jovem chega de viagem e encontra casa arrombada

Uma jovem de 24 anos teve a casa arrombada e objetos furtados no bairro Alto São Francisco, em Ibitirama, no último fim de semana. O caso foi registrado na manhã de domingo (8), por volta das 9h.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que saiu de casa na sexta-feira (6), por volta das 18h30, e só retornou na manhã de domingo. Ao chegar, notou que uma das janelas havia sido forçada e encontrou o imóvel revirado.

Foram levados uma botija de gás, uma televisão de 42 polegadas e uma panela elétrica. A mulher, no entanto, não soube informar a marca dos objetos furtados.

Os militares orientaram a vítima a procurar a delegacia para registrar o boletim formal e incluir detalhes sobre os itens, caso perceba a falta de mais algum pertence.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

