Jovem é assassinado com 11 tiros em Vila Velha

Um jovem, de 19 anos, foi assassinado no último domingo (8), em Vila Velha.

De acordo com informações, a vítima chegou a ser socorrida pelos próprios pais e levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu.

Segundo o boletim de ocorrência, o jovem apresentava cerca de 11 perfurações por disparo de arma de fogo.

A mãe da vítima contou aos policiais que o filho não era envolvido com tráfico de drogas; no entanto um outro parente afirmou que o jovem vendia entorpecentes na região.

O caso será investigado. Até o momento ninguém foi preso.

