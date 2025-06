Jovem é baleado durante confronto com a Guarda Municipal de Vitória

Um jovem de 22 anos foi atingido por disparos de arma de fogo durante um confronto com a Guarda Municipal no bairro Conquista, em Vitória, na noite do último domingo (29). Além do ferido, um homem de 26 anos foi detido e um jovem de 17 anos foi apreendido.

De acordo com o boletim de ocorrência, as equipes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) intensificavam a fiscalização na área da Grande São Pedro, especialmente nos bairros Resistência, Nova Palestina e Conquista, em razão dos frequentes confrontos armados entre grupos criminosos disputando território.

Uma equipe da Romu estava subindo a Rua São Lázaro quando, ao chegar na parte alta do bairro Conquista, os ocupantes de um Renault Logan avistaram a viatura, pararam o carro e começaram a disparar contra os policiais, que responderam ao ataque.

Segundo o relatório, dois indivíduos suspeitos conseguiram se evadir rumo à floresta e não foram encontrados. Perto do veículo, os policiais localizaram um jovem ferido, que estava com uma pistola 9mm de numeração removida ao seu lado. Ele foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) para atendimento.

Os dois passageiros que estavam no banco traseiro se entregaram e foram presos. No interior do automóvel, as autoridades descobriram um carregador de pistola, uma porção de haxixe, dois walkie-talkies, duas facas, uma balaclava, um telefone celular, R$ 182 em espécie e uma chave de algema.

Um jovem de 17 anos admitiu ser “vapor” (encarregado pela distribuição de entorpecentes) da rede de tráfico no bairro Forte São João e que está afiliado à facção Terceiro Comando Puro (TCP). Ele também declarou que o grupo se organizou no bairro Alagoano e tinha como destino se encontrar com aliados na parte alta do Conquista. Posteriormente, a intenção era realizar um ataque em uma área chamada “baixada”, em Nova Palestina, durante a madrugada daquele dia.