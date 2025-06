Jovem é preso por tráfico de drogas em Alegre

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na última terça-feira (17), no bairro Vila Alta, em Alegre.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais realizavam patrulhamento preventivo, quando foram avisados de um rapaz traficando na região. Ao chegar ao local indicado, a equipe visualizou o suspeito saindo de uma residência.

Durante a abordagem, os militares encontraram um tablete de maconha com cerca de 464 gramas, uma pedra média de crack de aproximadamente 11 gramas. Além de outra porção de maconha, uma munição calibre 9mm intacta, além de uma balança de precisão.

Também foram apreendidos materiais utilizados para embalar drogas, dois celulares e a quantia de R$ 380 em espécie.

Diante do flagrante, o jovem recebeu voz de prisão e foi conduzido, junto com o material apreendido, à 6ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Alegre.

A Polícia Militar reforçou o compromisso com o enfrentamento ao tráfico de drogas e destacou a importância das denúncias anônimas para o êxito das operações de segurança.

