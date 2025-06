Jovens são flagrados com maconha em campo de futebol em Ibatiba

Três jovens foram flagrados pela Polícia Militar fazendo uso de entorpecentes no último domingo (8), no bairro Novo Horizonte, em Ibatiba.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento na região quando recebeu denúncias de que alguns indivíduos estariam fazendo uso de entorpecentes nas proximidades do campo. No local, os policiais abordaram três rapazes com características semelhantes às descritas por populares.

Durante a revista pessoal, foram encontrados um pedaço de maconha, 21 bitucas de cigarros com substância análoga à droga, um maço de cigarro, um chiclete, um isqueiro, um celular iPhone 8 Plus e R$ 85 em dinheiro.

Ao ser questionado, os jovens contaram que a substância era para uso pessoal.