Juliana Marins: Prefeitura de Niterói decreta luto oficial de 3 dias

A Prefeitura de Niterói decretou, na última terça-feira (24), luto oficial de três dias pela morte de Juliana Marins, moradora da cidade.

Juliana foi encontrada sem vida após cair de um penhasco na Ilha de Lombok, na Indonésia, enquanto realizava uma trilha pelo vulcão Rinjani.

“Diferente do Brasil, que conta com um Corpo de Bombeiros profissional e bem treinado, vimos uma atuação voluntária e limitada para dar uma resposta no tempo necessário. Que Deus conforte a família da Juliana e todos os seus amigos neste momento de dor. Ela era uma jovem que amava Niterói e sonhava em descobrir o mundo”, afirmou Rodrigo Neves.