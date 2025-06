Junho chegou, o frio vai embora? Confira a previsão do tempo

Neste domingo (1º), a instabilidade perde força no Espírito Santo. Desse modo, de acordo com o Incaper, há previsão de chuva rápida na madrugada e manhã no litoral norte e Grande Vitória, com tendência de tempo aberto nos demais períodos.

Contudo, na região sul e oeste serrano, haverá sol pela manhã com aumento de nuvens e chuva a tarde.

Poucas nuvens nas demais áreas do estado, sem chance de chuva. Além disso, o vento sopra com intensidade fraca a moderada entre o litoral sul e o metropolitano.

Confira:

Na Grande Vitória, portanto, haverá sol e variação de nuvens, com chuva fraca e rápida pela manhã, e aberturas de nuvens nos demais períodos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 28 °C. Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 28 °C.

Na Região Sul, porém, terá sol pela manhã, com aumento de nuvens e chuva rápida, no periodo da tarde. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 29 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 27 °C.

Já na Região Serrana, haverá muitas nuvens e previsão de chuvisco ou chuva fraca, pela manhã, com tendencia de abertura e nuvens nos demais períodos. Assim, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 18 °C e máxima de 27 °C. Nas áreas altas: mínima de 16 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, no entanto, sol entre nuvens, mas sem previsão. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens, mas sem previsão. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 26 °C.

Por fim, na Região Nordeste, sol e variação de nuvens, com chuva fraca e rápida pela manhã, e aberturas de nuvens nos demais períodos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 27 °C.