Kit “Mulher Viva Mais” chega para apoiar mulheres de Calçado

No último sábado (21), o município de São José do Calçado foi beneficiado com a entrega do Kit “Mulher Viva Mais”, iniciativa do Governo do Espírito Santo que visa reforçar as políticas públicas voltadas às mulheres.

A solenidade contou com a presença da secretária de Estado da Mulher, Jaqueline Moraes, autoridades locais e representantes da sociedade civil. O kit entregue à Secretaria Municipal da Mulher inclui um notebook, projetor multimídia e um veículo zero quilômetro, equipamentos que serão utilizados nas ações de apoio, acolhimento e promoção dos direitos das mulheres na cidade.

Para Jaqueline Moraes, a iniciativa representa um compromisso do governo com a autonomia feminina. “Com esse kit, a Secretaria da Mulher de São José do Calçado poderá ampliar suas atividades e garantir um atendimento mais digno e eficaz às mulheres do município”, destacou.

A secretária municipal da Mulher, Rita Olímpio, ressaltou a importância do equipamento para o trabalho local. “Esse kit é um reforço essencial para nossas ações e nos incentiva a seguir avançando na proteção e valorização das mulheres calçadenses”, afirmou.

A entrega do Kit “Mulher Viva Mais” é um passo importante para ampliar a estrutura e a mobilidade da Secretaria Municipal da Mulher, fortalecendo o atendimento e o impacto positivo na vida das mulheres de São José do Calçado.