Linhares: motociclista morre carbonizado em acidente na BR-101; vídeo

Um motociclista morreu carbonizado após colidir com a traseira de uma carreta na BR-101, em Linhares, nesta sexta-feira (27).

De acordo com as informações, a carreta estava parada no acostamento no momento da colisão, após apresentar problemas mecânicos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caso será investigado. A concessionária responsável pela via, a Eco101, informou que foi necessário o uso de um veículo de inspeção, um guincho e uma ambulância durante o atendimento.

