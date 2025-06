Live action “Como treinar seu dragão” diverte e honra a obra original

Uma das animações mais amadas ganhou uma versão em live action. “Como treinar seu dragão” tem conquistado o coração dos telespectadores por encantar, pela nostalgia, divertir e respeitar a obra original.

Na trama, os vikings e dragões convivem em constante conflito, na acidentada ilha de Berk. Nesse sentido, vive Soluço (Mason Thames), um jovem imaginativo e subestimado pelo pai, o Chefe Stoico (Gerard Butler). Isso porque, diferente de seus conterrâneos, Soluço não possui habilidade para caçar dragões, mas busca provar seu valor.

Entretanto, as coisas mudam quando o menino encontra o temido Fúria da Noite. Em vez de matá-lo, acaba formando uma improvável amizade com o dragão, a quem chama de Banguela. Esse laço revela a verdadeira natureza dos dragões, desafiando séculos de tradições e crenças da sociedade viking.

Dessa forma, com a ajuda de Astrid (Nico Parker) e o excêntrico ferreiro Bocão Bonarroto (Nick Frost), Soluço lidera uma jornada de transformação, questionando o medo que separa os dois mundos.

Isso porque, quando uma antiga ameaça ressurge, colocando em risco tanto os vikings quanto os dragões, a amizade de Soluço e Banguela se tornam a única esperança de unir os dois lados.

