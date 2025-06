Lula embarca para o Canadá e representa o Brasil na 51ª Cúpula do G7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou na manhã desta segunda-feira (16) rumo ao Canadá, onde participa, nesta terça-feira (17), da 51ª Cúpula do G7, encontro que reúne as sete maiores economias industrializadas do mundo. A reunião será realizada em Kananaskis, na província de Alberta.

Em suas redes sociais, Lula afirmou que atenderá ao convite do primeiro-ministro canadense, Mark Carney, e representará o Brasil na sessão ampliada da cúpula. “A convite do Primeiro Ministro canadense, Mark Carney, embarco nesta manhã para o Canadá. Lá, irei representar o Brasil na sessão ampliada da Cúpula do G7, que ocorre amanhã”, escreveu o presidente antes do embarque.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a segurança energética estará entre os principais temas em debate. O secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, embaixador Mauricio Lyrio, destacou que a pauta também incluirá tecnologia, inovação, diversificação e fortalecimento das cadeias produtivas de minerais críticos, além de infraestrutura e investimentos.

De acordo com Lyrio, a participação brasileira na cúpula será uma oportunidade para antecipar discussões que serão aprofundadas na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), marcada para novembro, em Belém (PA). “A presença do presidente Lula possibilitará o convite formal a outros países para o evento”, afirmou o diplomata.

O Brasil integrará a sessão ampliada do G7, que contará ainda com a presença de África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México. A cúpula principal é composta por Estados Unidos, Itália, França, Reino Unido, Japão, Canadá e Alemanha.

Lula recebeu o convite para o encontro em 11 de junho, diretamente do primeiro-ministro canadense. Está prevista uma reunião bilateral entre os dois líderes no dia 17.