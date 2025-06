Lula lamenta tragédia em Santa Catarina e mobiliza apoio federal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou neste sábado (21) sobre o trágico acidente com um balão de ar quente em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, que resultou na morte de oito pessoas. Em nota publicada em sua conta oficial na rede social X (antigo Twitter), Lula expressou solidariedade às famílias das vítimas e colocou o Governo Federal à disposição para colaborar com as autoridades locais no resgate e assistência aos sobreviventes.

“Quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas do acidente ocorrido com um balão na manhã deste sábado em Santa Catarina. E colocar o Governo Federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes”, declarou o presidente.

O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e de saúde do município. O balão transportava 21 pessoas, das quais 13 sobreviveram após se lançarem do equipamento em chamas. O incêndio começou ainda durante o voo, e a aeronave caiu próxima a um posto de saúde no bairro Cachoeira. Segundo informações preliminares, o piloto conseguiu identificar o início do fogo, realizou uma descida emergencial e saltou com parte dos passageiros.

A tragédia comoveu o país e reacende o debate sobre a regulamentação e a segurança em voos turísticos de balão. Autoridades locais devem iniciar uma investigação para apurar as causas do acidente.