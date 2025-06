Lula levará tema da inteligência artificial à cúpula do Brics

Durante visita oficial à França nesta sexta-feira (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou que o Brasil levará a discussão sobre a regulação da inteligência artificial (IA) à próxima cúpula do Brics, marcada para os dias 6 e 7 de julho, no Rio de Janeiro. A proposta, segundo o mandatário, visa estabelecer uma governança conjunta sobre o tema entre os países do bloco, diante dos impactos sociais, educacionais e políticos provocados pelas novas tecnologias.

O anúncio foi feito durante a cerimônia em que Lula recebeu o título de Doutor Honoris Causa concedido pela Universidade de Paris. Em seu discurso, o chefe do Executivo defendeu que o debate sobre IA seja assumido pelas grandes nações como pauta urgente e estratégica, alertando para os riscos da ausência de regulação no ambiente digital.

“Em tempos de negacionismo, o saber deve ser garantido como um bem comum. A inteligência artificial está revolucionando o modo de aprendizado, de vida e de proteção. As oportunidades que se abrem são ilimitadas, mas a ausência de regulação das redes digitais só interessa ao extremismo. A cúpula do Brics vai adotar uma governança sobre inteligência artificial”, afirmou.

Segundo divulgado pelo portal Metrópoles, ao destacar os compromissos históricos de seus governos com a educação e a inclusão social, Lula citou programas como o ProUni, o Fies e o Pé-de-Meia. Ele também defendeu mudanças no currículo escolar voltadas à formação crítica e tecnológica das crianças brasileiras.

“Essa homenagem de hoje eu tenho certeza de que não é um reconhecimento pessoal. Tenho certeza de que é um encontro com valores que moldaram a minha vida: a justiça social, a educação como ferramenta de transformação e os compromissos com os que sempre tiveram que lutar. Tenho certeza de que esse prêmio é, na verdade, uma demonstração da capacidade de resistência do povo brasileiro”, declarou o presidente.

Ainda em Paris, Lula participa de uma cerimônia de certificação do Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação — reconhecimento concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal no último dia 29 de maio.

A agenda oficial se encerra com a participação do petista no Fórum Empresarial Brasil-França, que reunirá lideranças empresariais dos dois países. O evento será realizado no hotel InterContinental Paris Le Grand, onde Lula está hospedado.