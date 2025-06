Mãe defende filho e esfaqueia marido durante confusão em Alegre

Um homem, de 38 anos, morreu após ser esfaqueado pela esposa em Alegre, na última segunda-feira (16).

De acordo a Polícia Militar, a suspeita tentava defender o filho de 14 anos que teria se envolvido em um briga com a vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, no entanto, a vítima faleceu assim que deu entrada no hospital.

A acusada foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Alegre. O corpo do homem foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) do município.

