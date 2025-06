Mais um dia de frio em Cachoeiro! Confira a previsão completa

O tempo permanece estável nesta terça-feira (10) com predomínio de sol entre muitas nuvens em todas as regiões. Não há previsão de chuva.

De acordo com os institutos de meteorologia, a temperatura mínima em Cachoeiro será de 17 °C e a máxima pode chegar aos 22 °C. A umidade do ar varia entre 71% e 91%, com ventos de sudeste a 4 km/h.

Durante a manhã e à tarde, o céu permanece com bastante nebulosidade. À noite e na madrugada, as nuvens continuam cobrindo o céu, mas sem alterações no tempo.

O sol nasceu às 6h17 e deve se pôr às 17h10. A lua segue em fase cheia, sem probabilidade de arco-íris.