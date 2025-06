Marataízes realiza Festival de Quadrilhas Juninas neste sábado (28)

A tradição das festas juninas vai tomar conta de Marataízes neste sábado (28), com a realização do Festival de Quadrilhas Juninas. O evento é promovido pela Prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico (Secult), e acontece a partir das 19h, na Praça da Barra. A programação é gratuita e aberta ao público.

O festival ocorre dois dias após o primeiro aniversário da sanção da Lei nº 14.901/2024, que reconheceu oficialmente as quadrilhas juninas como Patrimônio Cultural do Brasil. A nova legislação destaca a importância histórica e cultural dessas manifestações populares, ao lado de outras tradições como o forró, as festas juninas e as escolas de samba.

Com raízes na dança de salão francesa “quadrille”, popular entre a elite europeia do século 18, a quadrilha foi introduzida no Brasil no início do século 19 pela corte portuguesa. Com o tempo, foi apropriada pela população brasileira, incorporando elementos típicos da cultura nacional, como o casamento caipira, músicas regionais e expressões do folclore.

Hoje, as quadrilhas juninas são reconhecidas não apenas como expressão artística, mas também como importantes motores sociais, econômicos e turísticos, especialmente em municípios do Nordeste e, cada vez mais, em outras regiões do país.

Em Marataízes, o objetivo do festival é valorizar essa tradição. “Promover o Festival de Quadrilhas Juninas é reafirmar nosso compromisso com a cultura popular, com a tradição e com os artistas que mantêm viva essa arte tão rica e vibrante. É um momento de celebração, mas também de fomento à economia criativa, que movimenta as comunidades e gera oportunidades”, afirmou a secretária de Cultura, Maristela Leonardo da Silva.

A expectativa da organização é reunir famílias e visitantes em um ambiente de celebração, resgate cultural e valorização das tradições juninas capixabas.