Marcelo Santos coloca Legislativo no centro dos debates climáticos

A abertura do Sustentabilidade Brasil contou com a participação de diversas autoridades, nesta quarta-feira (11), entre elas, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) , Marcelo Santos (União), que destacou o papel do Poder Legislativo estadual no fomento ao debate referente as qustões climáticas no país.

“Nós aprovamos uma lei que visa, de fato, melhorar a nossa qualidade do ar. Apresentada que os índices de metros cúbicos reduziram de 14 para 10 aqui no Espírito Santo. Ou seja, é a lei e a sua eficácia. Nós também somos a única Assembleia brasileira a assinar a ODS na ONU, o que foi anunciado aqui no Sustentabilidade Brasil”, destacou o chefe do Poder Legislativo capixaba. Confira a entrevista completa:

O Sustentabilidade Brasil começou nesta quarta-feira (11) e segue até o próximo sábado (14). O evento acontece, das 9h às 21h, na Praça do Papa, em Vitória.