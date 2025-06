Marge Simpson morreu: veja como foi o episódio de despedida

A personagem Marge Simpson, uma das figuras centrais da animação norte-americana Os Simpsons, teve sua morte confirmada no universo da série, causando comoção entre os fãs nesta quarta-feira (25). O episódio, exibido nos Estados Unidos, marca o encerramento de um importante ciclo na produção, que está no ar desde 1989.

Com seus icônicos cabelos azuis e personalidade conciliadora, Marge sempre representou a voz da razão na família Simpson. Ela era esposa de Homer, mãe de Bart, Lisa e Maggie, e símbolo da típica dona de casa norte-americana que, mesmo diante do caos, mantinha o lar funcionando.

A produção do episódio manteve segredo sobre a trama até a exibição. A morte de Marge não foi violenta, mas tratada de forma simbólica e emotiva, o que surpreendeu o público e levou muitos às lágrimas. Nas redes sociais, fãs compartilharam cenas marcantes da personagem e homenagens à sua trajetória ao longo de mais de 30 temporadas.

Apesar de ser uma figura animada, Marge Simpson se tornou um ícone cultural. Ao longo dos anos, abordou temas como maternidade, feminismo, saúde mental e desigualdade de gênero, sempre com a leveza e o humor característicos da série.

O estúdio responsável, a Fox, ainda não confirmou se a personagem voltará em futuros episódios, seja em flashbacks ou participações especiais. A morte de Marge marca uma nova fase da série e reacende debates sobre seu encerramento definitivo.

Enquanto isso, fãs ao redor do mundo continuam prestando homenagens à matriarca mais amada de Springfield.

