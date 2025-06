Marilândia acende fogueira de 27 metros na 1ª Festa de São João

Na noite do último sábado (21), Marilândia, no Norte do Espírito Santo, realizou um momento histórico para a história do Estado.

A 1ª Festa de São João do município contou com uma super fogueira, com aproximadamente 27 metros de altura. A enorme estrutura de madeira, acesa durante a noite, se tornou o centro das atenções e encantou moradores e visitantes.

Foi a primeira vez que uma fogueira desse porte foi montada no município, reforçando o clima junino e o sentimento de comunidade. Imagens do evento mostram a imponência e a beleza da fogueira iluminando o céu de Marilândia, marcando uma noite inesquecível para a história local.

Para garantir a segurança do público, a estrutura da fogueira foi cuidadosamente planejada para queimar de cima para baixo, reduzindo o risco de queda de brasas. Além disso, um plano de contingência foi montado com o apoio de três carros-pipas, posicionados em pontos estratégicos, prontos para agir em caso de necessidade.

Tudo transcorreu dentro do previsto e, segundo a organização, a meta será montar uma fogueira ainda maior em 2025, com impressionantes 30 metros de altura.