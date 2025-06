Médico é agredido e tem carro roubado após comprar drogas em Cachoeiro

Um homem foi agredido e teve o carro roubado após se deslocar ao bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (29).

Após rastreamento, equipes localizaram a vítima no hospital Santa Casa de Misericórdia, onde ela recebia atendimento médico por agressões no rosto. Segundo o boletim de ocorrência, o homem teria ido até o bairro Valão para comprar entorpecentes quando foi surpreendido e agredido pelos suspeitos.

Com apoio de viaturas, os agentes localizaram o carro estacionado nos fundos de uma igreja, ainda no bairro Valão. O veículo estava destrancado, sem a chave, com uma faca no porta-malas, placa traseira dobrada e marcas de sangue na porta do lado do motorista.

O automóvel foi removido ao pátio credenciado do Detran. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, que irá apurar o caso.