Mega vazamento expõe mais de 16 bilhões de senhas na internet

Um dos maiores vazamentos de dados da história da internet foi identificado por pesquisadores da Cybernews. O megavazamento expôs mais de 16 bilhões de senhas e credenciais, afetando usuários de plataformas como Google, Apple, Facebook, Telegram, GitHub e até mesmo serviços governamentais.

De acordo com a investigação, foram descobertos 30 novos conjuntos de dados, com volumes que variam de dezenas de milhões a mais de 3,5 bilhões de registros por arquivo. As informações estavam organizadas por URL, login e senha, o que facilita a atuação de cibercriminosos.

Diante da gravidade do incidente, o FBI emitiu alertas oficiais, com destaque para o aumento do risco de ataques de phishing via SMS. O Google recomendou que os usuários alterem imediatamente suas senhas, especialmente aqueles que não utilizam autenticação em dois fatores (2FA) ou que costumam repetir senhas em diferentes plataformas.

Segundo o site Infomoney, especialistas reforçam a importância de medidas de segurança digital, como o uso de senhas fortes, únicas e o ativamento da 2FA, para minimizar os riscos diante de vazamentos dessa magnitude.