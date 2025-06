Menina é abusada sexualmente por amigo da família em Afonso Cláudio

Um homem, de 51 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 11 anos, em Afonso Cláudio, no último domingo (22).

Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima contou que, na parte da manhã, a filha disse que precisava contar algo e afirmou que o suspeito entrou em seu quarto durante a madrugada e praticou o abuso sexual.

Ela contou ainda que o homem é conhecido da família e convive frequentemente na residência. No momento do abuso, a mãe não estava em casa.

O homem foi encontrado escondido em casa e foi encaminhado a Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui