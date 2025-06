Militante digital Laura Sabino sofre tentativa feminicídio; entenda

A influenciadora digital Laura Sabino, conhecida por sua atuação política à esquerda e forte presença nas redes sociais, foi vítima de uma brutal tentativa de assassinato em 14 de março deste ano, em Belo Horizonte (MG).

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, o agressor é o próprio irmão de Laura Sabino, que teria invadido a casa da influenciadora e desferido pelo menos nove facadas contra ela. Mesmo ferida, Laura conseguiu pedir socorro.

Vítima teve corpo parcialmente queimado

Após as facadas, o suspeito ainda tentou atear fogo no corpo da irmã, utilizando álcool. O incêndio foi contido antes de se alastrar, mas a influenciadora sofreu queimaduras. Ela foi socorrida com vida e encaminhada a um hospital da capital mineira.

Estado de saúde e recuperação

Laura Sabino sobreviveu ao ataque e passou por diversas cirurgias. Segundo amigos próximos, ela segue em recuperação e tem recebido apoio de fãs e militantes de movimentos sociais. A influenciadora se mantém afastada das redes desde o crime.

Investigação sobre a motivação

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga agora o que teria motivado o crime. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre o que teria levado o irmão de Laura Sabino a cometer o ato violento.

Caso gera comoção entre seguidores

A tentativa de homicídio mobilizou seguidores e figuras públicas, que expressaram solidariedade à influenciadora. Muitos destacaram o impacto de Laura Sabino na militância digital de esquerda, principalmente no combate a discursos de ódio.

Ativismo político de Laura Sabino

Com milhares de seguidores nas redes sociais, Laura Sabino ganhou notoriedade ao abordar temas como feminismo, direitos humanos e política progressista. Sua atuação firme e posicionamentos diretos sempre geraram grande repercussão online.

Segurança de influenciadores em debate

O caso acendeu um alerta sobre a segurança de criadores de conteúdo e influenciadores digitais, especialmente os que se posicionam politicamente. Especialistas defendem a criação de mecanismos de proteção para essas figuras públicas.

Justiça e prisão do agressor

O irmão de Laura foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A defesa ainda não se pronunciou oficialmente. A polícia trabalha com a hipótese de tentativa de homicídio qualificado, e o inquérito segue em andamento.

Seguidores aguardam retorno às redes

Embora ainda sem previsão de retorno, Laura Sabino tem recebido apoio incondicional de sua comunidade online. Mensagens de carinho e pedidos por justiça dominam os comentários em seus perfis, que seguem ativos, mas sem novas publicações.