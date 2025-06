Mimoso do Sul: crianças relatam importunação e pai agride suspeito

Em Mimoso do Sul, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de suposta importunação sexual contra duas crianças de 11 anos. O caso teria ocorrido dentro de uma escola da rede pública; a denúncia partiu da direção da unidade de ensino.

Segundo o registro policial, a diretora relatou que um homem teria beijado e acariciado o rosto das duas alunas. Ainda de acordo com ela, não foi possível identificar com precisão qual das crianças foi alvo de cada uma das condutas.

A informação foi confirmada pelas vítimas em uma entrevista preliminar, realizada pelos policiais militares na presença dos responsáveis legais.

Com isso, durante o atendimento da ocorrência, o suspeito alegou que se aproximou das crianças apenas para entregar um celular, com o objetivo de que uma delas o segurasse durante o intervalo.

Assim, ainda segundo seu relato, a movimentação da aluna teria dado a impressão de que tentaria beijá-lo, mas ele nega qualquer contato físico.

Contudo, enquanto o suspeito estava sob custódia da equipe policial, um dos pais das vítimas se exaltou e desferiu um soco contra ele. Desse modo, diante do ato, o homem também foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

