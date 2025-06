Mimoso do Sul: tentativa de homicídio com espingarda termina em prisão

Nesse sábado (31), em Mimoso do Sul, a Polícia Militar (PM) apreendeu um homem que foi flagrado com uma espingarda. O suspeito estava às margens da BR-101 e tentou comentar um homicídio com a arma de fogo.

Segundo informações da PM, a equipe da 15ª Companhia realizava patrulhamento quando recebeu a denúncia. Assim, os militares se dirigiram ao local indicado e localizaram o suspeito ainda com o armamento.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 28, duas munições e material para recarga. Após o flagrante, os policias conduziram o suspeito à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde o caso foi registrado.