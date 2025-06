Mimoso: indivíduos são presos por furtar ferramenta de quase R$ 1 mil

Nesta quinta-feira (12), a Polícia Militar (PM) prendeu dois homens, suspeitos de receptação e furto de ferramenta de construção no bairro Morro da Palha, em Mimoso do Sul.

Os suspeitos eram irmãos e, após a ação dos militares, ambos foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material furtado, um martelete da marca Bosch, com valor aproximado de R$ 997,30.

Durante o encaminhamento dos indivíduos no compartimento destinado a presos, ambos fizeram o uso de algemas, com intuito de evitar uma possível fuga e também garantir a integridade física dos envolvidos.

Junto com os suspeitos, também foi entregue vídeos do ocorrido à autoridade policial.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui