Moradores do centro de Iúna recebem títulos de propriedade

A Prefeitura de Iúna realizou, nesta terça-feira (10), a entrega de títulos de regularização fundiária a moradores da região central do município. A cerimônia faz parte do Programa Regulariza Iúna, desenvolvido pelo setor de regularização da administração municipal.

A iniciativa, também conhecida como Regularização Urbana (REURB), tem como objetivo legalizar assentamentos informais e garantir a posse formal dos imóveis aos ocupantes. Nesta etapa, foram entregues 15 títulos, com previsão de beneficiar, ao todo, 139 imóveis. Além disso, serão emitidos 59 ofícios que passarão por análise no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Iúna antes do registro definitivo.

A solenidade contou com a presença do prefeito Romário Batista Vieira; do presidente da Câmara Municipal, Paulo Henrique Leocádio, acompanhado de vereadores; do presidente da Comissão de Regularização Fundiária, Antônio Jorge Cardoso Faria; do secretário municipal de Fazenda, Antonio Júnior; da juíza corregedora, doutora Ana Cláudia; e do oficial de registro de imóveis, Jocsã Araújo Moura.

Com a regularização, os moradores passam a ter segurança jurídica sobre seus imóveis, podendo acessar financiamentos, herdar e transferir a propriedade legalmente.