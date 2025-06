Moradores ficam sem energia após caminhão derrubar poste em Colatina

Um caminhão derrubou um poste de energia elétrica na última quarta-feira (11), nas proximidades do Estádio Municipal, em Colatina. O acidente deixou parte dos bairros Centro e Esplanada sem fornecimento de energia.

Segundo testemunhas, o motorista realizava uma manobra quando atingiu a estrutura. Com o impacto, fios foram rompidos e o poste caiu sobre a via, interrompendo o tráfego no trecho por tempo indeterminado.

Foto: Redes Sociais