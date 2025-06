Moraes autoriza acareação entre Braga Netto e Mauro Cid no STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta segunda-feira (17) a realização de uma acareação entre o general da reserva Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid. O encontro está marcado para o próximo dia 24 de junho e ocorrerá no âmbito do inquérito que investiga a tentativa de golpe de Estado articulada após as eleições de 2022.

Braga Netto está preso preventivamente desde dezembro de 2024 e é um dos 31 réus da ação penal conduzida pelo STF. A medida atende a um pedido da defesa do ex-ministro da Defesa e ex-candidato à vice-presidência na chapa de Jair Bolsonaro. Os advogados argumentam que há “divergências relevantes” entre os depoimentos já prestados por Mauro Cid — delator no caso — e que o confronto entre os dois poderá esclarecer eventuais contradições, com impacto direto na credibilidade da colaboração premiada firmada pelo militar.

A acareação é um instrumento previsto no processo penal brasileiro que visa dirimir contradições entre testemunhos ou declarações. Nela, os envolvidos são colocados frente a frente e têm a oportunidade de confirmar ou contestar afirmações, o que pode influenciar na formação de provas e no rumo da investigação conduzida pelo Supremo.