Morre Camilinho, filho do fundador da Itapemirim, aos 69 anos

Morreu em São Paulo, aos 69 anos, Camilo Cola Filho, no Hospital Albert Einstein. Era carinhosamente chamado de ‘Camilinho’.

Camilinho foi adotado ainda criança por Camilo Cola e Ignez Massad Cola. Aos quatro anos, passou a fazer parte da família que fundou o Grupo Itapemirim, tradicional empresa de transporte rodoviário com raízes no Espírito Santo.

