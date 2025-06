Motociclista é preso após perseguição em Mimoso do Sul

Um homem foi preso na tarde da última quarta-feira (4) após fugir de uma abordagem policial e realizar manobras perigosas em Mimoso do Sul.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento na região da entrada do bairro Cidade Nova quando avistou uma motocicleta com escapamento irregular e o condutor usando calçado inadequado. Ao receber ordem de parada, o suspeito acelerou e iniciou uma fuga em alta velocidade.

A passageira, que estava na garupa, quase caiu durante a fuga e acabou descendo da moto no meio do trajeto. O condutor seguiu sozinho até uma área de mata, onde abandonou o veículo e conseguiu se esconder por um tempo.

A motocicleta foi apreendida, e a mulher identificada como mãe do condutor informou à polícia que ele não possuía carteira de habilitação. Após buscas, o suspeito foi localizado em casa, detido e encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui