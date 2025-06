Motociclista morre em grave acidente em Divino de São Lourenço; veja

Um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito, na última terça-feira (10), na ES-496, em Divino de São Lourenço.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava em uma moto Shineray quando colidiu com um Ford Fiesta. Devido a gravidade da colisão, o motociclista não resistiu e faleceu no local.