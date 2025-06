Motociclista morre em grave acidente em Piúma

Um homem de 23 anos morreu na madrugada da última segunda-feira (23) após se envolver em um acidente em Piúma.

De acordo com a Polícia Militar, o motociclista colidiu com a traseira de um caminhão que estava estacionado. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

