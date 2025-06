Motorista atropela pedestres e colide com outro carro em Cachoeiro

Um homem foi preso no último domingo (22), acusado de atropelar pedestres, dirigir embriagado e provocar um grave acidente em São Vicente, Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 49 anos, bateu de frente com outro veículo e capotou; nesse momento, seu carro pegou fogo.

Ainda segundo o B.O., a esposa do acusado contou que ele estava bebendo em um bar quando chamou alguns amigos para sair do local; no entanto, ninguém aceitou a proposta, com receio devido à embriaguez dele.

O homem, irritado, saiu acelerando, acabou atropelando algumas pessoas e fugiu do local. Mais à frente, o motorista colidiu com outro veículo.