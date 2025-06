Motorista escapa de incêndio em carreta na ES-446, Itaguaçu

Uma carreta carregada com bloco de granito foi destruída por um incêndio na noite de quarta-feira (19), na rodovia ES-446, em Itaguaçu, na Região Noroeste do Espírito Santo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo foi tomado pelas chamas por volta das 20h. A equipe do PAB de Baixo Guandu foi acionada e se deslocou até o local para conter o fogo.

Apesar da gravidade da ocorrência, o motorista conseguiu sair da cabine a tempo e não se feriu. A identidade dele não foi divulgada.

Durante a operação, os militares atuaram para conter as chamas e impedir que o incêndio se alastrasse para as áreas próximas, garantindo a segurança da via.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o fogo. A Polícia Militar também esteve no local e ajudou no controle do trânsito durante o atendimento.

A pista ficou parcialmente interditada até que o combate fosse finalizado e a área liberada pelas autoridades competentes.

Vídeo: