Motorista fica ferido após sair da pista na ES-164, em Cachoeiro

Um motorista ficou ferido na última quarta-feira (11) após sair da pista na rodovia ES-164, em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu nas proximidades da empresa Magban, em um trecho com grande fluxo de veículos.

Segundo informações iniciais, o condutor perdeu o controle da direção e o carro acabou parando fora da pista. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento à vítima; entretanto, o estado de saúde não foi informado até o momento.

