Motorista morre em colisão entre carro e ônibus na ES-257 em Aracruz

Um motorista morreu na última quinta-feira (12) após uma colisão frontal entre um carro de passeio e um ônibus na rodovia ES-257, em Aracruz.

De acordo com informações preliminares, o condutor do carro teria adormecido ao volante, invadido a pista contrária e provocado a batida. O motorista morreu no local.

Os passageiros do ônibus, que transportava trabalhadores, foram socorridos e levados para um hospital da região. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.