Motorista que atropelou idoso em Guaçuí foi solto; entenda o motivo

O motorista responsável pelo atropelamento de um idoso de 64 anos, em Guaçuí, na última sexta-feira (30), foi liberado após audiência de custódia.

De acordo com informações, ele é cadeirante, possui limitações de movimento e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a audiência, o homem, réu primário, foi solto. Ele teria sofrido um acidente de moto em 2016, em São José do Calçado, que resultou em paraplegia.

