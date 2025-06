Mulher é assassinada dentro de casa em Pancas

Uma mulher foi assassinada na casa onde morava, no bairro Operário, em Pancas, nesta segunda-feira (9).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima, de 31 anos, foi alvejada a tiros na varanda da casa onde morava havia duas semanas com uma colega, após sair da casa da sogra.

Vizinhos contaram aos militares que ouviram uma motocicleta saindo da residência após os disparos. O marido da vítima está preso; entretanto, não há indícios que o coloquem como suspeito.

