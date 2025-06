Mulher é esfaqueada pelo marido e feita de refém de Vila Velha

Uma mulher foi esfaqueada e feita refém dentro de casa pelo marido, em Vila Velha, no último domingo (29). De acordo com o boletim de ocorrência, a negociação levou quase uma hora, até que a vítima, de 55 anos, fosse liberada.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados por vizinhos de que a vítima havia sido esfaqueada e estava trancada dentro de casa. Ao verificarem a situação, os militares conseguiram visualizar o suspeito segurando a mulher pelo pescoço, enquanto a ameaçava com uma faca na mão.

O BME foi acionado, e as negociações foram iniciadas; durante a conversa, o homem desferiu outro golpe de faca contra a vítima.

Depois de quase uma hora, o homem se entregou e libertou a esposa.

