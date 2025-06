Mulher é presa e adolescentes apreendidos por tráfico em Guaçuí

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar a desarticular um ponto de tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Antônio Francisco Moreira, em Guaçuí.

A ação foi desencadeada após informações repassadas pelo Disque Denúncia 181, que indicavam movimentação suspeita em um prédio de três andares na rua Serafim Zini.

Durante a abordagem, três adolescentes foram flagrados com porções de maconha e dinheiro. Uma mulher, que tentou fugir ao notar a presença dos militares, foi localizada dentro do imóvel.

Com apoio de outras viaturas, os policiais encontraram 74 buchas de maconha. Parte da droga estava escondida no telhado e o restante em uma mochila dentro da residência. Também foram apreendidos R$ 82 em espécie.

A mulher foi detida e os adolescentes, de 14, 16 e 17 anos, foram apreendidos. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Alegre, acompanhados pelos responsáveis legais.

A proprietária da residência afirmou não ter conhecimento sobre o entorpecente. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

