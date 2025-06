Mulher tem chip clonado e registra golpe em Mimoso do Sul

Uma mulher procurou a Delegacia de Polícia Civil de Mimoso do Sul na última segunda-feira (23) para denunciar um golpe envolvendo a reativação indevida de sua linha telefônica.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou que seu chip da operadora Vivo foi bloqueado por falta de pagamento, em 2024. Após quitar os débitos em loja física, tentou reativar o número, mas enfrentou dificuldades por não conseguir validar sua identidade com reconhecimento facial, devido à perda de documentos durante uma enchente no município.

De acordo com a vítima, a linha foi repassada pela operadora a uma terceira pessoa, que não apenas se apropriou do número, como também teve acesso à agenda telefônica vinculada ao chip. Desde então, contatos da vítima têm recebido mensagens com pedidos de transferência de dinheiro.

A denunciante conseguiu rastrear uma das transações, cuja chave do aplicativo de pagamento aparecia nas mensagens fraudulentas.

No boletim, elaq atribui à Vivo a responsabilidade pelo ocorrido, alegando que a empresa agiu de forma negligente ao conceder o número sem a devida comprovação de titularidade.

O caso será investigado como crime de estelionato.