Muqui: Homem com mandado por pensão é preso em operação da PM

Um homem foi preso na última quinta-feira (26) em Muqui durante uma operação da Polícia Militar. A abordagem ocorreu após levantamento feito pelo setor de inteligência da 15ª Companhia Independente, de Mimoso do Sul.

Segundo o registro, os militares da RP 5212 patrulhavam a região central do município quando receberam informações de que o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara Única de Muqui, relacionado à pensão alimentícia.

A equipe localizou o homem em um estabelecimento de reciclagem, aberto ao público. Ele não resistiu à abordagem e foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. A prisão foi realizada sem o uso de algemas, já que o suspeito colaborou com os militares e não apresentou resistência.

De acordo com o relatório, o homem foi entregue às autoridades sem lesões aparentes. O mandado cumprido é classificado como prisão civil, conforme o artigo 528 do Código de Processo Civil.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui