Muqui: Polícia Militar realiza ação contra som alto em veículo

Na madrugada do último domingo (29), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência por perturbação do sossego em Santo Antônio do Muqui, no bairro próximo à igreja católica.

A guarnição foi acionada após uma denúncia sobre o volume excessivo de som automotivo vindo de um veículo estacionado na via pública. No local, os policiais constataram que o som estava audível do lado externo e que o porta-malas do carro estava aberto.

O proprietário foi identificado e orientado a desligar o equipamento sonoro. Foi lavrado um auto de infração de trânsito pela irregularidade. A denunciante não compareceu durante a ação, o que impediu a formalização de um termo circunstanciado relacionado à contravenção.