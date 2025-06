Não perca! Cariacica abre quase 800 vagas de emprego nesta semana

A semana começou com uma boa notícia para quem está em busca de trabalho em Cariacica. A Agência do Trabalhador oferece 766 vagas de emprego, sendo 132 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcD). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação.

Entre as funções disponíveis estão: soldador, auxiliar administrativo, vendedor, porteiro, motoboy, forneiro, técnico em administração, mecânico, operador logístico, motorista, entre outras.

Para se candidatar, os interessados podem comparecer presencialmente à sede da agência, no Centro Administrativo de Cariacica, localizado na Avenida Alice Coutinho, número 109, no bairro Vera Cruz, em Cariacica.

O atendimento nesta semana acontece de quarta-feira (25) a sexta-feira (27), das 8h às 18h. Como alternativa, os candidatos também podem preencher o formulário online e enviá-lo para o e-mail [email protected], informando no campo de assunto o código e a função da vaga desejada.

Além do atendimento presencial e por e-mail, a população pode utilizar o WhatsApp do número (27) 98831-6008, para consultar vagas, tirar dúvidas e acompanhar o processo seletivo. O atendimento pelo aplicativo também funciona de segunda a sexta, das 8h às 18h.

Para conferir todas as vagas de emprego e acessar o formulário, os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Cariacica, clicando aqui.