A arqueóloga franco-brasileira Niède Guidon, reconhecida internacionalmente por seu trabalho pioneiro na Serra da Capivara, faleceu na madrugada desta quarta-feira (4), aos 92 anos. Ela é considerada uma das figuras mais importantes da ciência no Brasil, especialmente por suas descobertas que desafiaram teorias sobre a ocupação humana nas Américas.

Fundadora do Parque Nacional da Serra da Capivara

Niède Guidon foi a responsável pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde coordenou escavações arqueológicas desde 1973. O local reúne um dos mais ricos acervos de pinturas rupestres do mundo e transformou a região em referência científica e turística.

Descobertas que mudaram a história da humanidade

As escavações lideradas por niede guidon revelaram vestígios de presença humana na região com mais de 50 mil anos, questionando a teoria predominante de que o povoamento das Américas teria ocorrido apenas há cerca de 15 mil anos, a partir da Ásia.

Reconhecimento internacional e dedicação à ciência

Ao longo de sua carreira, Niède Guidon recebeu prêmios e homenagens em diversos países. Com formação na Sorbonne, na França, ela uniu o rigor acadêmico europeu ao amor pela cultura e história brasileira, dedicando mais de cinco décadas à preservação do patrimônio arqueológico.

Desafios enfrentados na proteção do patrimônio histórico

Mesmo diante de dificuldades como a falta de recursos e o descaso político, niede guidon lutou incansavelmente para manter o parque e os sítios arqueológicos sob proteção. Fundou ainda a Fundação Museu do Homem Americano (FUMDHAM), que apoia a conservação e pesquisa na região.

Defensora da educação e da sustentabilidade local

Para niede guidon, o desenvolvimento da região passava pela educação e inclusão da população local. Ela defendeu projetos de capacitação, turismo sustentável e ações voltadas à geração de renda, sempre conectando ciência e responsabilidade social.

Morte de Niède Guidon comove comunidade científica

A notícia da morte de niede guidon causou comoção entre pesquisadores, estudantes e admiradores de sua obra. Universidades e instituições científicas prestaram homenagens nas redes sociais, destacando seu papel fundamental na arqueologia das Américas.

Legado permanece vivo no Parque da Serra da Capivara

O trabalho deixado por niede guidon permanece vivo nas trilhas, cavernas e centros de pesquisa do Parque Nacional da Serra da Capivara. Suas descobertas continuam inspirando novas gerações de cientistas e fortalecem o debate sobre a origem dos povos americanos.

Niède Guidon: ciência, coragem e transformação

Com sua trajetória marcada pela paixão pela ciência e pela defesa do patrimônio histórico brasileiro, niede guidon será lembrada como uma visionária. Seu nome permanece associado à luta pela valorização da arqueologia e da cultura nacional.

Pesquisas continuam a partir do trabalho de Niède Guidon

Mesmo após sua morte, os estudos iniciados por niede guidon seguem sendo desenvolvidos por equipes multidisciplinares. Seu exemplo reforça a importância da ciência comprometida com a verdade, a memória e o futuro das próximas gerações.