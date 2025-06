Nome de bispo de Cachoeiro é usado em golpes online; entenda

A Diocese de Cachoeiro de Itapemirim divulgou uma nota de esclarecimento nesta quarta-feira (18) para desmentir informações que associam o nome e a imagem do bispo diocesano a campanhas religiosas divulgadas por um indivíduo nas redes sociais.

Segundo a Diocese, o autor das publicações se apresenta como “Fernando Lisboa” e não possui qualquer vínculo com Dom Luiz Fernando Lisboa. A coincidência de nomes e apelidos teria gerado confusão entre fiéis e seguidores de conteúdos religiosos.

Um indivíduo se identifica nas redes sociais e em plataformas de mensagens como “Padre Fernando Lisboa” e divulga uma suposta “Oração Sagrada de Santo Antônio”. Ele utiliza esse nome e uma imagem semelhante à do bispo Dom Luiz Fernando Lisboa. Isso induz ao erro e a falsa impressão de vínculo com a Igreja Católica.

Na mensagem, ele promete milagres, paz e saúde por meio de uma oração que, segundo ele, teria ficado escondida por mais de 800 anos. A oração seria acessada por meio de um link enviado após o pagamento de R$ 99,90, por Pix. Há também a promessa de reembolso com “garantia de 180 dias” — recurso comum em golpes para passar credibilidade e reduzir a desconfiança da vítima.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Vicariato Episcopal para a Comunicação da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim vem a público esclarecer que Dom Luiz Fernando Lisboa, Bispo Diocesano, não possui qualquer vínculo familiar ou pessoal com o indivíduo identificado nas redes sociais como Fernando Lisboa.

Em razão da semelhança nos nomes e apelidos, compreendemos que possam ocorrer associações equivocadas. No entanto, é importante frisar que Dom Luiz Fernando jamais autorizou o uso de seu nome, imagem ou qualquer referência pessoal em publicações ou campanhas nas redes sociais promovidas por tal indivíduo, tampouco tinha conhecimento prévio de tais ações.

Ressaltamos também que a Igreja Católica Apostólica Romana não comercializa orações, promessas ou graças, e condena toda e qualquer forma de exploração da fé.

Reafirmamos o compromisso da Diocese com a transparência, a responsabilidade pastoral e o respeito à dignidade cristã, pedindo que os fiéis estejam atentos e não compartilhem conteúdos que usem indevidamente o nome de Dom Luiz Fernando.

Vicariato Episcopal para a Comunicação

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui