Nova federação: Solidariedade e PRD selam aliança estratégica

O cenário político brasileiro ganhará uma nova configuração nesta quarta-feira (26), com o anúncio oficial da federação entre os partidos Solidariedade e PRD. A cerimônia de lançamento será realizada no Salão Verde da Câmara dos Deputados, em Brasília, e marca a criação da quarta federação partidária registrada em 2024.

A união entre as legendas tem como principal objetivo fortalecer a base eleitoral e alcançar as cláusulas de desempenho exigidas pela legislação para as eleições de 2026. Prevista na reforma partidária de 2021, a federação impõe um compromisso de atuação conjunta por, no mínimo, quatro anos, funcionando como se fosse um único partido. Nesse período, as siglas compartilham tempo de televisão, fundo eleitoral e votos proporcionais, tanto nas eleições quanto nas votações no Congresso.

Com a federação, Solidariedade e PRD passam a somar uma bancada de 10 deputados federais e contarão com o apoio do governador do Amapá, Clécio Luís (SD). A expectativa é de que a união facilite a montagem de chapas competitivas e aumente a representação parlamentar das duas legendas no próximo pleito. No Espírito Santo, somente o PRD possui repesentativade na Assembleia, por meio do deputado estadual Coronel Weliton.

“A federação vai nos ajudar a criar candidaturas mais viáveis. Com isso, nossa expectativa é aumentar nossas bancadas, tanto no Congresso como nas Assembleias Legislativas”, afirmou o presidente do Solidariedade, deputado Paulinho da Força (SP).

Segundo divulgado pela Agência Senado, a movimentação faz parte de uma tendência crescente entre partidos menores, que buscam alianças estratégicas para garantir sobrevivência institucional e maior influência no cenário político nacional.