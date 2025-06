Nova lei reajusta salário mínimo para R$ 1.804,00

Foi sancionada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a lei que aumenta o salário mínimo paulista para R$ 1.804,00. Mais de 70 categorias profissionais serão contempladas com o novo valor.

De acordo com o portal Perfil Brasil, o novo piso salarial mensal é 18,8% maior que o mínimo nacional de R$ 1.518,00.

