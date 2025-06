O futuro da tecnologia na educação ambiental

Entre os dias 11 e 14 de junho, Vitória, Capital do Espírito Santo, será o ponto de encontro de ideias e soluções inovadoras durante a Conferência Sustentabilidade Brasil, evento que ocupará a Praça do Papa com uma programação diversificada voltada à sustentabilidade. Empresários, estudantes, pesquisadores, representantes do poder público, profissionais da área ambiental e a comunidade em geral são convidados a refletir sobre o presente e o futuro do planeta. Um dos destaques da programação é o painel “IA, comunicação e engajamento climático: a tecnologia moldando a educação ambiental”.

Tecnologia a favor do clima e da cidadania

Como a inteligência artificial pode contribuir para formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com as questões ambientais? Como a comunicação e a educação climática podem ser fortalecidas com o uso de novas tecnologias? São essas e outras perguntas que vão nortear o painel, que reúne especialistas de diferentes áreas para discutir como a IA está transformando a forma de educar, informar e mobilizar a sociedade em torno da crise climática.

Conheça os painelistas:

Horrana Moreira

Pesquisadora, advogada e educadora popular, Horrana é diretora da Curumim Erê, organização voltada à assessoria jurídica popular com base na economia do cuidado. Atua em projetos de advocacy e direitos digitais, como a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, e é conselheira municipal de proteção de dados no Rio de Janeiro. Mestranda em Direito da Regulação pela FGV, traz uma abordagem crítica e social sobre o uso da tecnologia.

Pesquisadora, advogada e educadora popular, Horrana é diretora da Curumim Erê, organização voltada à assessoria jurídica popular com base na economia do cuidado. Atua em projetos de advocacy e direitos digitais, como a campanha Tire Meu Rosto da Sua Mira, e é conselheira municipal de proteção de dados no Rio de Janeiro. Mestranda em Direito da Regulação pela FGV, traz uma abordagem crítica e social sobre o uso da tecnologia. Gustavo Macedo

Professor de Negócios e Relações Internacionais no Ibmec e Insper, Gustavo é especialista em inteligência artificial e sustentabilidade. Foi consultor da Unesco em IA (2023–2024) e possui doutorado em Ciência Política pela USP, com estágio na Columbia University. Com atuação internacional, oferece uma visão estratégica sobre os impactos e as potencialidades da IA para transformar a educação e a comunicação ambiental.

Professor de Negócios e Relações Internacionais no Ibmec e Insper, Gustavo é especialista em inteligência artificial e sustentabilidade. Foi consultor da Unesco em IA (2023–2024) e possui doutorado em Ciência Política pela USP, com estágio na Columbia University. Com atuação internacional, oferece uma visão estratégica sobre os impactos e as potencialidades da IA para transformar a educação e a comunicação ambiental. Samantha Graiki Proença

Geógrafa e ativista climática, Samantha integra a Rede Internacional de Pesquisa em Resiliência Climática (Riperc) e a Câmara Temática Nacional de Educação Ambiental Climática (CTNEAC/FBMC). Coautora da cartilha Educação climática: guia prático para famílias e educadores, é também líder da Realidade Climática pelo The Climate Reality Project Brasil. Sua atuação une pesquisa, formação cidadã e ação política pela justiça climática.

Um convite à inovação e à reflexão

O painel propõe uma conversa acessível e profunda sobre o papel da tecnologia na transformação da educação ambiental, buscando aproximar o público de ferramentas inovadoras e reflexões urgentes. Em um momento em que a crise climática exige respostas rápidas, conectadas e inclusivas, pensar o uso da IA como aliada da sustentabilidade é mais do que necessário — é estratégico.